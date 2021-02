Cv Volley: anche l’under 17 vola in Eccellenza

CIVITAVECCHIA – Una partita al cardiopalma. La posta in gioco veramente ambita. Con una prestazione eccezionale le cv volline under 17 hanno conquistato l’accesso al campionato d’Eccellenza vincendo la gara di mercoledì 24 febbraio.

Una vittoria a punteggio pieno tra le mura domestiche del IIS Marconi contro l’APD Vigna Pia. I parziali 25-15, 25-16 e 25-8.

La fase di Qualificazione all’Eccellenza è stata intensa e coinvolgente per le rosso nere che, dopo un esordio sfortunato in cui hanno perso per due punti al tie break, si sono poi riscattate con tanta grinta nella gara contro il Green Volley vinta 3-1 e infine nella gara decisiva contro il Vigna Pia vinta a punteggio pieno.

“Le ragazze hanno dimostrato di valere l’eccellenza con una prestazione sopra le righe – afferma il Direttore Tecnico Cristiano Cesarini – Abbiamo potuto vedere il frutto di sei mesi di intenso lavoro durante i quali nessuna di loro si è mai tirata indietro. Vedere le ragazze mettere finalmente in pratica nel campo le cose che abbiamo provato per tutto questo tempo ci ha dato un enorme soddisfazione. Questa qualificazione e’ il primo obiettivo stagionale raggiunto, speriamo di riuscire a continuare a centrare tutti quelli che ci siamo proposti. Voglio fare i miei complimenti alle ragazze, sono state bravissime. E adesso eccellenza arriviamo!”

Cresce il progetto per la stagione 2020-2021 dell’A.S.D. Civitavecchia Volley che ora ha nel vivaio ben due squadre femminili che militano in Eccellenza, l‘under 15 guidata da coach Cristiano Cesarini e ora l’under 17 di coach Simone Rubini.