Cv Volley: agli sgoccioli la seconda settimana di “Ripartiamo Insieme”

CIVITAVECCHIA – In pieno svolgimento il Progetto di Outodoor Education “Ripartiamo insieme”. L’A.S.D. Civitavecchia Volley è in trasferta già da una settimana per il campo residenziale organizzato con il contributo della Regione Lazio.

Lunedì 31 agosto ha avuto inizio l’attività del secondo gruppo, le pallavoliste under 12, 13 e 15. Come le compagne più grandi stanno svolgendo attività sportiva e ricreativa, laboratori di team bulding e “comunica-azione” seguite dalla psicologa e psicoterapeuta Simona Landi, ma anche trekking tra gli scorci naturalistici di Tolfa ed Allumiere.

Durante la prima settimana le atlete rosso nere hanno imparato a prendersi cura del loro corpo con coach Marzia Milesi, che le ha seguite durante la preparazione atletica, e il Dottore Francesco Setaccioli.

Fondamentale la sinergia con la Presidente dell’A.S.D. Tolfa Volley Barbara Pasquini che afferma: “Ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo trovato quell’armonia importante che caratterizza le squadre di pallavolo. Siamo entusiaste al massimo.”

Altrettanto soddisfatta soprattutto la Presidente Viviana Marozza:”È stata una settimana intensa ed incredibilmente proficua, in cui ci siamo messi un po’ tutti in discussione e ci siamo ricaricati per poter affrontare le numerose sfide che ci aspettano. Ringrazio soprattutto la mia superlativa squadra senza la quale il sogno non si sarebbe potuto realizzare! Adesso iniziamo la seconda parte di questa avventura che sarà sicuramente altrettanto soddisfacente.”