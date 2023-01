Cross: Tirreno Atletica subito protagonista ai regionali con un oro, un argento e due bronzi

CIVITAVECCHIA – Presenti con tutte le categorie, come ogni annoal C: la prima prova, valida come campionato di società utile a garantirsi l’accesso alla finale tricolore per la “Festa del cross” che si terrà al’11 e 12 marzo 2023, si è svolta ad Arce (Fr) e in palio i titoli regionali per categoria.

La Tirreno Atletica Civitavecchia macina successi: Leonardo Dolci (2006, nella foto) con una condotta di gara volitiva è campione regionale per la cat. Allievi sul percorso di 5km che chiude in 18’21”, gli U18 si piazzano in 5^ posizione grazie al punteggio di Daniele Soresina e Fabio Massimo Baliva; la squadra Junior (2005) formata da Joels Calbi, Gioele Romiti e Daniele Mellini accumula punti importantissimi che la piazzano in prima posizione nella classifica di Società; Matilde Patanè (2005) al primo anno della cat Junior conclude la prova dei 5Km in 23’05 ed è bronzo. Tra gli assoluti, emozionante la gara di Silvia Nasso (F35) che senza timori riverenziali si mette in scia al terzetto della squadra dell’Esercito e chiude in 4^ posizione la distanza di 8km in 33’59 a distanza di meno di 40secondi dal bronzo. Tra gli uomini, Matteo Moretti viaggia sui 10Km in 36’24” e Federico Orlando raccoglie punti utili per mantenere la squadra assoluta in classifica nell’attesa della seconda e decisiva giornata. Al Challenge del cross corto da 3Km Giuseppe Romiti M50 chiude in 14’34 al personale in gara.

4Km per la cat Allieve: la squadra si piazza in 2^ posizione e centra due podi Sara Pontani argento e Asia Bernardini bronzo, Myriam Tofi è 8^ e Gloria de Santis 11^.

Squadra cadette (2009-2008) dopo la prima prova di 2KM è 4^, il tecnico Massimo Dolci soddisfatto oltre del bronzo di Bernardini, dei piazzamenti di Linda Graziosi 8^, Annalisa De Fazi 22^, Giorgia Cangani 26^, Nicole Serra 28^, Gloria Malavasi; il gruppo cadette vede la rosa completarsi con Chiara Fanelli al primo anno di categoria in 15^ posizione e con Eva Biondi sempre al primo anno 2009.Al maschile bene i ragazzi sui 2500m: Vincenzo Franzese e Tommaso Muneroni.

I giovanissimi della cat Ragazzi 2011-2010 salgono in terza posizione tra i maschi con il 4^ posto di Lorenzo Aradis, con Javier Almenares, con Ifa Di Gennaro e con Luca Serpente. Al 4^ ci sono le ragazze con Sofia Biondi in8^ e Viola Riccetti in 9^, Letizia Merone e Melissa De Caro.

La squadra cadette e ragazzi, quindi gli U16, avranno ancora due prove del trofeo regionale per scalare qualche posizione e mettersi in evidenza, la prossima il 12 e poi il 26 febbraio.

La mattinata di gare da spettacolo tra i quasi 800 partenti vede la chiusura con gli esordienti, prima la cat 10 con la vittoria netta di Andrea Tavella (2012) sul giro da 600m; e l’8^ posto di Matteo Graziosi (2013) e i nuovi ingressi Gioele Catanesi, Gianluca Donadon, Davide Piccolo e Tristano Passiu si tuffano divertiti tra una pozza d’acqua e una di fango alla loro prima esperienza di cross. Il gruppo allenato da Isabella Papa e Sirio Gatti con Samuele Scifo e Riccardo Virtuoso, si completa con le bambine U11: Bronzo a Elena Riccobello, 9^ Chiara Riccone e completa la squadra del prossimo futuro Emma Pastorelli.

Fonte: Patrizia Rotolo