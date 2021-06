CRC. “Grazie ai nostri fantastici dirigenti”

CIVITAVECCHIA – Chi sono? Cosa fanno? Perché lo fanno? Parliamo dei Dirigenti del Rugby Civitavecchia che insieme ad atleti, allenatori, preparatori atletici, segreteria, settore medico, dirigenza, supporter hanno lavorato e lavorano incessantemente in questo periodo particolarmente difficile. Sono di supporto a tutta l’organizzazione del CRC, danno la massima disponibilità per ogni allenamento, partita, raggruppamento, evento. Insomma, sono l’anello di congiungimento. Hanno assunto questo incarico volontariamente, senza nessun compenso economico, eppure se li ascolti parlano di grossa soddisfazione delle loro mansioni!

“Il ruolo di dirigente significa proporsi per custodire i valori e arginare le tentazioni inevitabili del protagonismo, dell’agonismo scriteriato, della suscettibilità delle persone – commentano i vertici del CRC – I nostri dirigenti hanno sempre lavorato affinchè le aspettative sbagliate siano fuori dagli schemi dello sport del Rugby ma hanno portato avanti lo spirito di squadra, della competitività corretta, che non disdegna i risultati e i trionfi, ma non sacrifica la salute, l’amicizia, il rispetto dell’avversario. Per loro vedere i ragazzi/e rugbisti del CRC in campo, passarsi quella palla ovale, sentire le grida ‘Civita, Civita’ li rende contenti, felici, appagati… Parlare ed incoraggiare i loro pupilli gli dà una forza interna incredibile. Un grazie immenso ai Dirigenti del Rugby Civitavecchia: Sara Celestini, Roberto Di Maio, Erika Oddone, Valerio Storri, Claudia Olivieri… Grazie di aver dato tutto di voi stessi ai ragazzi/e del CRC ed a tutta la società”.