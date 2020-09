Coppa Italia: passa la Vecchia dopo la lotteria dei rigori

CIVITAVECCHIA – Finale da libro giallo per il primo match dopo Covid19 del Civitavecchia Calcio. Una trama intrigante quella scritta ieri al Tamagnini nel primo turno di Coppa Italia di Eccellenza, degna della migliore Agatha Christie. La vecchia domina gioco e possesso nel primo tempo, colpisce anche due legni, sembra fatta ma non piazza il colpo vincente al ritorno in campo. La PFC tiene botta e potrebbe cambiare le sue sorti nel finale. L’epilogo è ricco di suspense, il tifo fuori dal campo spinge gli undici neroazzurri alla roulette russa dei rigori. E’ da dentro o fuori la sfera sui piedi dei giocatori. Solo al quinto rigore calciato da Gravina si può gioire appieno. Saranno determinanti gli errori dal dischetto da parte di Politanò e Vittorini Cristian per gli ospiti, quello di Franceschi passerà in secondo piano visto l’esito finale.

Serviva ripartire e miglior cosa non c’era che passare al turno successivo, anche soffrendo ma che liberazione al fischio finale.

FORMAZIONE Scelte obbligate per la retroguardia, le squalifiche di Leone e La Rosa portano Funari e Fatarella nel mezzo della difesa, Converso e Gravina sulle fasce a difesa di Pancotto tra i pali. Nel mezzo del campo Bevilacqua e Tollardo, Ruggiero libero di spaziare con Pastorelli e Liberati che si posizionano sulle fasce. Tutti pronti a innescare bomber Cerroni.

GARA Stadio vuoto se ne conteranno trenta tra gli spalti. Il minimo necessario sulle gradinate tra squalificati, divieti, stampa e una parte di dirigenza per questa prima stagionale. C’è tensione, in fondo sono più di sei mesi che non si gioca per qualcosa in palio. Oggi si decide chi andrà avanti in coppa, partita secca come difficilmente si vede in queste categorie. Prima emozione dopo soli due minuti, Liberati per Ruggiero che inventa, dribbla e con un pallonetto manda la sfera sulla traversa a portiere battuto. Divino il gesto, peccato per l’esito. La Vecchia c’è e all’ottavo Liberati, una perla per lui, dopo un dribbling nei pressi dell’area di rigore con un tiro a giro manda la sfera ancora sulla traversa. Sembra una sventura il legno alto, nel finale decreterà il passaggio del turno a parti avverse. La gara si stabilizza con il primo sussulto ospite che arriva intorno al quindicesimo, colpo di testa a botta sicura di Bertino ma Pancotto c’è. Volo a respingere in corner. L’ultima occasione della prima frazione è della Vecchia, punizione di Ruggiero con la sfera che si spegne di poco alto. Buon primo tempo dei neroazzurri che amministrano il gioco, i Cimini agiscono fino ad ora di rimessa.

Si ritorna in campo. Al sesto la palla saltella pericolosamente nei pressi di Pancotto sugli sviluppi di una punizione, poi ci pensa Gravina a liberare. Ottavo doppia palla gol per la Vecchia, prima Cerroni costringe Bertolini al corner poi, sugli sviluppi, Ruggiero manda la sfera di un soffio alto. Escono Cerroni, Pastorelli e Liberati a cavallo del trentesimo, dentro Catracchia, Grossi e Franceschi. Poi sarà la volta di Bellumori per Converso. La Vecchia tenta il tutto per tutto per non andare ai rigori, Tollardo sugli sviluppi di una punizione a due dal termine. Non basta e si va ai rigori. Bertolini li intuisce tutti e cinque ma non basta, Gravina, dopo che Vittorini Cristian ha mandato sulla traversa, il suo lo piazza dalla parte opposta del portiere e consegna alla Vecchia il passaggio del turno.

Domenica prima stagionale di campionato in casa del Città di Cerveteri.

IL TABELLINO

1^ turno Coppa Italia Eccellenza

Civitavecchia Calcio 1920 4 vs Pol. Favl Cimini 2 (dcr)

Marcatori: Catracchia, Bevilacqua, Fatarella e Gravina (Civitavecchia Calcio 1920); Vittorini M. e Marinaro (Pol. Favl Cimini)

Ammonizioni Gravina, Vittorini M., Converso, Marinaro, Aprile,

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920: PANCOTTO CONVERSO (39’st Brllumori) FUNARI BEVILACQUA FATARELLA GRAVINA PASTORELLI (22’st Franceschi) TOLLARDO CERRONI(21’st Catracchia) RUGGIERO LIBERATI (27’st Grossi) Panchina TRAVAGLINI FASTELLA PALUMBO FEULI MASTROPIETRO Allenatore P. Caputo.

POLISPORTIVA FAVL CIMINI: BERTOLINI PALETTA PONTUALE LUPO (13’st Aprile) POLITANO GRIZZI BERTINO (27’st Palombi) MARINARO DANIELI (40’st Vittorini C.) VITTORINI M. DE VITTORIS (31’st Braccio) Panchina LAURENTI DIAZ MAMARANG MASSAINI BIFERALI Allenatore S. Oliva.