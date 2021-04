Colpaccio della CV Skating femminile a Torino 2-1

CIVITAVECCHIA – Importante vittoria per le sniperine, la formazione femminile della Cv Skating. A Torre Pellice le civitavecchiesi hanno espugnato il campo dei Draghi Torino per 2-1.

Nonostante le tantissime assenze le ragazze di coach Gavazzi hanno ribaltato il parziale di 1-0 del primo tempo grazie alle reti del capitano di giornata Mara Faravelli e della giovane Rosaria Nambuletto. Le grandi parate di Giulia Mollica hanno poi fatto il resto, regalando alle nostrane 3 punti inaspettati viste le tante defezioni a roster.

Mara Faravelli: “Siamo arrivate a Torre Pellice con tante assenze ma piene di voglia di fare bene È stata una partita combattuta dall’inizio alla fine, In generale siamo molto soddisfatte e felici della vittoria. In particolare voglio fare i complimenti alle mie compagne più giovani, sono entrate in campo senza timore e con la voglia di lottare”.

Le presenti: Giulia Mollica, Mara Faravelli, Sara Buzzi, Rosaria Nambuletto, Erika e Aurora De Fazi, Martina Succi, Martina Gavazzi.