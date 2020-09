Colpaccio Cv Volley: arriva Maria Eugenia Grassi

CIVITAVECCHIA – Improvviso e determinante l’arrivo tra le file della Cv Volley di una giocatrice con un curriculum che fa sognare.

Maria Eugenia Grassi, schiacciatrice, classe 1983, Campionessa Mondiale Militare per ben due volte, la prima nel 2004, la seconda nel 2005. Maglia numero 10 e un talento naturale, affiancato da una grande passione e dedizione che l’hanno accompagnata fino ai campionati di serie A2.

Un vero e proprio rientro a casa per l’esperta pallavolista che aveva capitanato la prima squadra rosso nera l’anno in cui la Civitavecchia Volley ha vinto la B2 ed è passata in B1.

Quest’anno arricchirà il team della Serie D, allenata da Alessio Pignatelli.

La rosa è composta da atlete esperte, che hanno militato in B2 fino allo scorsa stagione, ma anche da atlete giovani ma già molto talentuose. L’esperienza di una giocatrice che ha preso parte a campionati di serie A2 aiuterà a crescere le ragazze più giovani, da sempre lo scopo principale della Cv Volley.

Che il progetto per la stagione 2020-2021 messo a punto dalla Civitavecchia Volley fosse ambizioso era già noto, ma con l’arrivo di Maria Eugenia Grassi se ne ha un’ulteriore conferma.

A voce unanime coach Pignatelli e il Direttore Sportivo Cristiano Cesarini: ” Siamo davvero felici per la presenza in squadra di Maria Eugenia, capitano della storica promozione in B1. Oltre ad aumentare il tasso tecnico della squadra sarà da apporto alla crescita delle giovani e la sua presenza servirà alla squadra nei momenti di difficoltà che incontreremo durante la stagione.”