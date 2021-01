Claudio Ubaldi eletto consigliere del Comitato regionale Fidal

CIVITAVECCHIA – L’Assemblea elettiva laziale ha confermato Fabio Martelli alla carica di Presidente del comitato regionale FIDAL per lo splendido lavoro svolto nel periodo appena concluso e, tra i consiglieri che comporranno il prossimo quadriennio olimpico, è stato eletto Claudio Ubaldi.

Il Presidente della Tirreno Atletica Civitavecchia, con 2156 voti, è rientrato nei 10 consiglieri che, tra i 27 candidati, hanno riscosso i consensi maggiori.

“Una grande emozione ma soprattutto una grande soddisfazione; vere ricevuto così tanti consensi e così tanti attestati di stima dalle Associazioni ‘colleghe’ (oltre 110) mi riempie di orgoglio – commenta Ubaldi – Ringrazio tutte le società e i dirigenti per la fiducia accordatami e mi sento onorato di tale responsabilità. Il programma da portare avanti è impegnativo e ambizioso, un programma che parte dall’attività di base evidenziando il lavoro dei tecnici sul campo per arrivare fino agli obiettivi più grandi. Il movimento dell’atletica laziale è uno dei migliori in Italia e continueremo la strada intrapresa. Sono, con tutto ciò, convinto che il Presidente Martelli e il consiglio appena nominato, di cui mi onoro di fare parte, sapranno affrontare le sfide con grande professionalità e con rinnovato entusiasmo. L’ultimo grazie va all’Associazione che rappresento, al lavoro svolto in questi anni dagli allenatori, dal direttivo, dallo staff e dagli atleti, perché è grazie a loro che tutto questo è stato possibile; l’Atletica Civitavecchia prosegue il cammino, ben conscia di questa nuova sfida.”