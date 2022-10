Civitavecchia vetrina interregionale del Team roping

CIVITAVECCHIA – Si è svolta domenica 23 ottobre, presso il centro ippico Winnie Dry Ranch di Diego Tiselli a Civitavecchia, la finale del primo Campionato interregionale del centro-sud Italia di Team Roping.

Una tappa coinvolgente ed emozionante che ha offerto a tutto il pubblico presente oltre 4 ore di roping ad altissimi livelli e tutto questo grazie ai cavalieri provenienti non soltanto dal Lazio, ma anche da Umbria e Puglia.

Un campionato interregionale che già dal prossimo anno, come preannunciato in conferenza stampa dal padrone di casa Diego Tiselli, aprirà le porte a tutta Italia.

“Non poteva terminare nel migliore dei modi questo primo campionato interregionale di team roping. Siamo riusciti con grande abnegazione a creare qualcosa di nuovo e unico nel suo genere al centro-sud Italia e questo grazie alla sinergia che c’è stata tra tutti i protagonisti di questa meravigliosa avventura” le parole a caldo dei due organizzatori e referenti regionale e italiano di disciplina Marcello Pasquarelli e Diego Tiselli. “L’impegno di tutti i ropers è stato massimo per tutto il campionato e questo ci riempie di gioia e orgoglio perché vuol dire che la strada è quella giusta per arrivare a raggiungere gli alti livelli che fino a qualche anno fa si potevano trovare soltanto al nord Italia – ha aggiunto Tiselli – Ci tengo inoltre a ringraziare l’amministrazione comunale di Civitavecchia, nella persona del sindaco Ernesto Tedesco, del presidente del consiglio comunale Emanuela Mari e del consigliere comunale Matteo Iacomelli, che, in ogni tappa, ci hanno sostenuto dimostrando grande interesse e curiosità per il progetto”.

I vincitori della tappa e del campionato:

BREAKWAY ROPING:

1° classificato Luciano Fabio con due prese valide e il tempo complessivo di 18”,42;

DUMMY ROPING:

1° classificato il team composto da Felix De Andrade Adelano (header) e Pasquarelli Marcello (heeler) con due prese valide ed il tempo complessivo di 17”,42;

2° classificato il team composto da Quaciari Stefano (header) e Allegrini Marco (heeler) con una presa valida ed il tempo di 6″,66;

3° classificato il team composto da Morelli Caterina (header) e Pianelli Ilaria (heeler) ) con una presa valida ed il tempo di 6″,79;

TEAM ROPING:

1° classificato il team composto da Tiselli Diego (header) e Allegrini Marco (heeler) con due prese valide ed il tempo complessivo di 22″,5;

2° classificato il team composto da Pasquarelli Marcello (header) e Tiselli Diego (heeler) con una presa valida ed il tempo di 7”,73;

3° classificato il team composto da Pianelli Marco (header) e Pianelli Ilaria (heeler) con una presa valida ed il tempo di 8″,19;

CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO:

BREAKWAY ROPING:

CHAMPION: LUCIANO FABIO

DUMMY ROPING:

CHAMPION HEADER: MORELLI CATERINA

CHAMPION HEELER: TISELLI DIEGO

TEAM ROPING:

CHAMPION HEADER: TISELLI DIEGO

CHAMPION HEELER: PIANELLI ILARIA