Civitavecchia, rugby : “Dal passato al futuro, nel Club Biancorosso, il divertimento è sicuro”

CIVITAVECCHIA -Domenica 4 giugno al “Torneo Peppe Brucato” presso il Centro Sportivo Sapienza Sport di Roma, le UNDER 7-9-11 del Rugby Civitavecchia, la “Smart Generation Biancorossa”, hanno espresso tutto il senso di squadra, di sostegno, di rispetto dei compagni e degli avversari.

Un momento di profonda commozione e coesione all’inizio del Torneo, grande coinvolgimento da parte di tutti i protagonisti che hanno intonato a squarciagola l’Inno di Mameli!!!

Così gli allenatori delle giovanili del Rugby Civitavecchia al termine del Torneo: “Il Rugby, oltre ad essere uno sport divertente è anche perfetto per insegnare la coordinazione motoria, il gioco di squadra, e il rispetto per gli altri. In questo sport tutti possono imparare divertendosi, sentendosi parte di un gruppo, imparando a socializzare in modo sano e costruttivo. Uno sport di contatto ma rigorosamente fondato sulla disciplina, il rispetto e la generosità. Ecco perchè i bimbi ed i giovani rugbisti lo adorano! Perchè possono giocare all’aria aperta, scoprire talenti che non pensavano di avere e costruire amicizie che li accompagneranno durante la loro crescita!, insomma è un gioco appassionante!!!”.

All’interno del torneo, nell’ambito dello scopo sociale del Primavera Rugby, si è svolta, a conclusione dell’anno sportivo, una rappresentazione da parte dello staff del “Progetto Rugby e Autismo”.

Nel gioco del Minirugby la mentalità dell’atleta prende forma sotto il lavoro e l’attenta supervisione dei tecnici, educatori, preparatori, accompagnatori/dirigenti ed il supporto di tutta la società.

Con la combinazione di valori e di insegnamenti tecnici, il Rugby Civitavecchia, si impegna a formare al meglio i giovani Atleti e Uomini del domani.

Ottima l’organizzazione del Torneo della U.S. Primavera Rugby, nel finale premiazione e saluto ai partecipanti.

«Il merito va soprattutto alle famiglie che, in una giornata di festa, scelgono di portare i loro figli a fare sport e questo fa ben sperare per un futuro dei giovani biancorossi della Smart Generation» ha aggiunto il Presidente del Rugby Civitavecchia Andrea D’Angelo