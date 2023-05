Civitavecchia: al via la 35° edizione di Bicincittà

CIVITAVECCHIA – Il 14 maggio a Civitavecchia si terrà la 35 edizione di Bicincittà, la classica pedalata del maggio Uisp che quest’anno riporta al centro del dibattito il diritto alla mobilità. Una mobilità dolce, sostenibile, che permette alle persone di vivere e valorizzare i luoghi che abitano.

Questa è la nona edizione di Bicincittà dedicata all’amico Fernando Ciccolini, amante del ciclismo con cui la Uisp ha condiviso tante esperienze e tante campagne per la promozione delle piste ciclabili.

La grafica di quest’anno, in linea con quella di Giocagin e Vivicittà, è caratterizzata da un tratto pulito e lineare, e mostra un gruppo di persone serene, che al proprio passo pedalano in equilibrio su una striscia di colori che li conduce in uno spazio bianco, simbolo di un luogo aperto al cambiamento, all’evoluzione, che viene plasmato anche grazie al contributo delle migliaia di persone che con allegria e gentilezza invaderanno le strade di tutta Italia per reclamare il diritto ad una mobilità a misura di persona.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la scuola ciclismo Civitavecchia “Il Pirata”, partirà alle ore 10:00 da Piazzale degli Eroi e si snoderà lungo il seguente percorso:

Viale Garibaldi – Viale della Vittoria – Lungomare Thaon de Revel (ingresso da Rampa dei Saraceni) – Via Borgo Odescalchi – Viale della Vittoria – Via Santa Fermina – Via Crispi – Via Vanvitelli – Via Sofia de Filippi Mariani – Via Annovazzi – Via Bramante – Via Mori – Via Carlo Calisse – Corso Centocelle – Via Bernini – Via Unione – Via dei Bastioni – Via Leonardo – Via Risorgimento – Corso Centocelle – Via Felice Guglielmi – Via Traiana – Largo Cavour – Largo Plebiscito – Viale Garibaldi – Piazzale degli Eroi.

Per partecipare è sufficiente presentarsi a Piazzale degli Eroi allo stand Uisp a partire dalle ore 9:00 per effettuare l’iscrizione con un costo di € 3,00.