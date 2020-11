Ciclocross, cinque titoli regionali per il Team Bike Terenzi

CIVITAVECCHIA – Grande giornata domenica per il Team Bike Terenzi nella gara di ciclocross che si è svolta ad Aprilia. La manifestazione è stata valevole come prova unica del campionato regionale di ciclocross per il Lazio, ma non solo: il Memorial Antonio Zanon, manifestazione valevole come sesta tappa del Trofeo Romano Scotti Gruppo Forte Lazio Cross, ha visto al via alcuni dei più importanti crossisti di stampo nazionale ed internazionale. Per la formazione affiliata S.S. Lazio Ciclismo è stata quindi un’occasione importante per misurarsi in una competizione dall’elevato tasso tecnico.

Due delle soddisfazioni più importanti per il Team Bike Terenzi sono arrivate nella categoria Juniores, dove Ettore Loconsolo e Benedetta Brafa sono riusciti entrambi ad ottenere la maglia di campione regionale. Loconsolo si è piazzato quinto nella classifica finale in una gara vinta da Lorenzo Masciarelli, ma la maglia di campione regionale del Lazio è stata conquistata da lui in quanto primo degli atleti tesserato per una formazione laziale all’arrivo. Medesimo piazzamento anche per la Brafa nella prova femminile.

Anche Sara Petracca e Sara Tarallo possono festeggiare per la conquista della maglia di campione regionale FCI, rispettivamente nella categoria Esordienti donne e Allieve. La Tarallo ha ottenuto la 13/a posizione al traguardo dopo una gara molto difficile tra le ragazze di primo anno, mentre la Petracca si è piazzata undicesima.

Gloria per il Team Bike Terenzi anche nella categoria Master con l’ottima prestazione di Luigi Quintiero, che ha ottenuto il titolo di campione regionale negli M1.

Questi gli altri risultati ottenuti dal Team Bike Terenzi domenica ad Aprilia. Esordienti: 18/o Francesco Massai, 25/o Flavio Amato, 29/o Lorenzo Barbini, 31/o Edoardo Rossi, 33/o Tiziano Monti, 35/o Mattia Deciano, 40/o Alessandro Riccio. Allievi: 27/o Manuel Rescia. Juniores: 9/o Vittorio Carrer, 40/o Edoardo Di Luigi, 41/o Luca Cerasa.