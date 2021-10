Che numeri per il Trofeo “Oscar Barletta-Ira Capri”!

CIVITAVECCHIA – Numeri inaspettati per la giornata di Atletica al “Moretti-Della Marta”: l’impianto cittadino è stato letteralmente invaso da atleti dalla cat. 2016 fino ai Master per il pomeriggio di gare organizzato dalla Tirreno Atletica Civitavecchia.

320 atleti/gara e 24 società partecipanti che hanno corso in ricordo di Oscar Barletta, allenatore di atleti nostrani ma ben più noto per la rivoluzione nel settore della maratona azzurra tant’è che ancora viene ricordato con il nome di “Maestro”; con lui il ricordo di Ira Capri, atleta e amica fedele dell’atletica civitavecchiese scomparsa 10 anni fa fin troppo giovane.

Pomeriggio dedicato alla corsa, con distanze dai 60m poi a seguire 200m e 400 fino ai 1000m gare regina per l’assegnazione dei Trofei.

Premiazioni consegnate da uomini di sport che amano lo sport: il delegato allo sport del Comune di Civitavecchia Matteo Iacomelli e l’amico e socio Giancarlo Peris a fregiare di medaglie e trofei tutte le categorie e le tante prestazioni di rilievo e personal best fatti registrare in questa gara di fine stagione agonistica.

La vittoria del “Trofeo Oscar Barletta”, giunto alla 7^ edizione, va a Federico Ubaldi che, con la solita prepotente volata, vince i 1.000m in 2’32”60, con il PB che attendeva di essere abbattuto da nove anni; argento per l’eterno amico e rivale di tante gare Federico Orlando in 2’38”58 e bronzo per il loro “discepolo” Riccardo Vanzetti in 2’42”90. Il settore giovanile (2006) vede la bella vittoria di Leonardo Dolci in 2’51”75 sull’atleta dell’Atl90 Tarquinia Luca Pandolfi in 3’00”30 e ancora biancoazzurro con il bronzo di Fabio Massimo Baliva al PB in 3’01”16. Nella velocità per i 200m, in evidenza tra gli assoluti, Filippo Masoni poco distante dal personale vince in 22”96 e trascina il compagno di squadra Riccardo Vanzetti al Pb e all’argento in 23”25; bronzo per l’allievo Mateusz Balwas del “Gruppo Millepiedi” di Ladispoli; tra i cadetti sui 200m vittoria dell’atleta di casa Matteo Bonamano in 25”51 e tra i ragazzi Mancini Diego della Lyceum Ostia in 26”51 che ha la meglio sugli atleti di Perugia e Frascati.

Il “Trofeo Ira Capri” se lo aggiudica l’atleta di casa, la fuoriclasse Isabella Papa dopo un pomeriggio ad incitare e sostenere i suoi atleti della categoria esordienti è lei a ricevere il loro sostegno e incitamento, concludendo la gara in 3’06”69 seguita dalle valide rivali Chiara Fucelli dell’Acsi Italia in 3’19”94 e dalla compagna di squadra Silvia Nasso in 3’22”95.

Podio tutto civitavecchiese per il “Trofeo giovanile Ira Capri” con al comando Sara Pontani in 3’02”67 su Myriam Tofi al personale in 3’03”08 e Asia Bernardini in 3’17”67, tra le ragazze 2008 il Trofeo passa nelle mani dell’Atl90 Tarquinia con Carlotta Parrucci sulle atlete civitavecchiesi Beatrice Pelliccione e Linda Graziosi. 200m cadette (2006) se li aggiudica l’atleta umbra Binaglia in 27”22 sull’atleta Lautizi dell’Acsi Italia; tra le Ragazze (2008) è Vittoria Bozzatto del Gruppo Millepiedi di Ladispoli la più veloce in 29”26 sulle atlete della Lyceum Ostia e ATL90 Tarquinia D’Alessandro e Battista.

“Il campo di atletica gremito, un turbinio di emozioni sia per il “battesimo” dei nuovi arrivati che per la ricerca della “gara perfetta” dei ragazzi più esperti, con i Master a fare da valido supporto agonistico con il loro entusiasmo, perfettamente a loro agio nella cornice costituita dai giovanissimi atleti – commenta soddisfatto il Presidente biancazzurro Claudio Ubaldi – Gare coinvolgenti e risultati di rilievo, dai più piccoli ai più grandi, con numeri importanti che rendono perfettamente l’idea di un’Atletica viva e in rapida evoluzione. Una gioia per gli occhi vedere l’impianto frequentato da così tanti atleti.”