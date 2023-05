Cestistica Civitavecchia vs Capital Comets: al Palaricucci un’amichevole intercontinentale

CIVITAVECCHIA – ” Il PalaRiccucci di Civitavecchia torna ad ospitare un evento di livello internazionale. La Cestistica Civitavecchia è stata infatti selezionata tra le poche società italiane che potranno ospitare una squadra della Ncaa in tournée nel nostro Paese. Si tratta della Capital Comets dell’Ohio, che milita nella Division 3 della National Collegiate Athletic Association.

L’incontro si svolgerà martedì 16 maggio alle 19 al PalaRiccucci e l’ingresso è gratuito. Il match sarà preceduto dagli inni nazionali, statunitense e italiano, che verranno proposti dalla banda “Puccini”. Dopo la partita, avrà luogo un simpatico terzo tempo, offerto dal bar “Il Boschetto” presso il Parco Yuri Spigarelli.

«Non potevamo non essere vicini a una così bella occasione sportiva» ha dichiarato il delegato allo Sport del Comune di Civitavecchia Matteo Iacomelli, «e siamo felici di invitare tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento. L’occasione di assistere a un incontro di livello internazionale, in un clima di festa, è il miglior biglietto da visita per tutti i ragazzi che desiderano avvicinarsi allo sport».

Stefano Rizzitiello, presidente della Cestistica Civitavecchia: «Per noi si tratta di una grande gratificazione, che fa comprendere di quanta considerazione gode la nostra società in tutta Italia. Avevamo già ospitato un evento simile nel 2016. Evidentemente in quella circostanza gli organizzatori avevano avuto modo di apprezzare sia l’accoglienza che le capacità organizzative. Mi auguro che sia una bella serata di sport, nella quale tutti gli appassionati di pallacanestro avranno modo di vedere da vicino quelli che potrebbero essere i campioni di domani e che, sono certo, sarà caratterizzata da giocate spettacolari, dal punto di vista tecnico e atletico, tipiche degli statunitensi».”