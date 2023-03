Certificato di Qualità ORO per l’ASD Pallavolo Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Un prezioso e grande riconoscimento per l’ASD Pallavolo Civitavecchia, al quale è stato conferito il Certificato di Qualità ORO. Un significativo premio al lavoro svolto dalla società e da tutti i tecnici.

“Ci ricorda la qualità complessiva raggiunta per organizzazione e competenza e ci spinge a dare sempre di più per cercare di fare meglio – commentano dalla dirigenza rossoblù – Ma il nostro lavoro a poco porterebbe se non fosse coadiuvato dal supporto di tante realtà che a vario titolo ci sostengo. Fra tutti i nostri supporter ci preme ringraziare 3EPC, il nostro main sponsor, grande società del territorio che continua a sostenerci in tutte le iniziative sportive e sociali che mettiamo in campo”.

Il dottor Roberto Serafini, amministratore delegato della 3EPC, esprime così la sua soddisfazione per la collaborazione con la Pallavolo Civitavecchia: “Da sempre nella nostra città sosteniamo non solo lo sport, ma anche tutto ciò che contribuisce alla sana crescita delle prossime generazioni, anche e soprattutto attraverso il marchio Conad. Siamo profondamente orgogliosi di sostenere una realtà che ha ricevuto per ben due volte il marchio oro, e che da quasi sessanta anni coniuga perfettamente sport, sociale, impegno e sostenibilità. Nulla vale di più che vedere ragazzi e ragazze fare sport in ambienti di qualità con professionisti riconosciuti. In questo caso d’oro!”

Per festeggiare questo prezioso riconoscimento la società invita tutti a scendere in campo Domenica 2 aprile al PalaSport “Insolera-Tamagnini” a partire dalle ore 10.