Cancellati anche i campionati di hockey in line

CIVITAVECCHIA – E’ arrivata al termine del consiglio federale di oggi la decisione ufficiale della FISR: i campionati di hockey in line 2019-20 sono cancellati ed i titoli non assegnati. Rimane aperto uno spiraglio solo per le varie categorie giovanili, su cui si deciderà più in avanti se ci saranno i presupposti per concludere l’attuale stagione nei prossimi mesi.

Per gli Snipers TecnoAlt quindi finisce qui la stagione in serie B: al momento dello stop i civitavecchiesi erano al secondo posto in classifica e pronti a giocarsi le loro chance promozione tramite i play off. Concluso anche il campionato della squadra femminile, che vedeva le ragazze al momentaneo primo posto.

“Una decisione che sinceramente ci aspettavamo – afferma il presidente Riccardo Valentini – perchè davvero troppe erano le incognite per una ripresa a settembre della stagione 2019-20. Ora attendiamo i prossimi decreti governativi, per capire se e quando potremo ripartire. Anche solo pianificare una nuova stagione, al momento, è impossibile”.

Il presidente poi continua: “Voglio infine ringraziare il nostro main sponsor TecnoAlt perchè nonostante il periodo davvero difficile per tutti ha onorato con grande serietà gli accordi presi pre-coronavirus e proprio oggi sono arrivate le nuove divise con la quale la nostra under 18 avrebbe dovuto affrontare il finale di stagione. Non avremo mai abbastanza parole per ringraziare questa azienda, senza la quale per noi sarebbe impossibile realizzare quanto stiamo facendo per i nostri ragazzi”.