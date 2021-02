Cala già il sipario sul Palio Marinaro 2021

CIVITAVECCHIA – E’ con profondo rammarico che l’ASD Mare Nostrum 2000 ha deliberato lo scorso 11 febbraio l’annullamento del Palio Marinaro in onore di S. Fermina, che si sarebbe dovuto svolgere nelle date già programmate del 17-18 Aprile 2021.

La perdurante situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 ha infatti indotto gli organizzatori a rinunciare all’evento.

L’ASD Mare Nostrum rende noto che verrà comunque preso in considerazione il monitoraggio dello sviluppo della situazione pandemica al fine di valutare le migliori iniziative da mettere in atto per tenere viva l’attenzione sul Palio Marinaro e tra queste anche la possibilità che l’evento venga differito ad altra data.

Stessa condotta sarà adottata per tutte le altre iniziative e partecipazioni a carattere promozionale e non a seguire, per le quali anche per queste si valuterà in seguito in base alla situazione pandemica.