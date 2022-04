Bronzo per le Ragazze della Tirreno Atletica al Criterium regionale

CIVITAVECCHIA – Bronzo a squadre femminile per la Tirreno Atletica Civitavecchia al Criterium Regionale cat Rag (2009-2010) disputato allo stadio Paolo Rosi di Roma.

Emozione palpabile e grinta agonistica da parte delle U14 biancoazzurre, una squadra composta da ragazze che sono presenti nelle fila civitavecchiesi fin da piccolissime ma anche da atlete giunte al” Moretti-Della Marta” da pochi mesi e che già hanno sviluppato un sentito spirito di squadra: vittoria di batteria sui 60m per Irene Riccobello in 8”98 e 7^ posizione assoluta condivisa con la compagna di squadra Viola Riccetti con lo stesso crono fatto segnare nella seconda serie composta dai migliori tempi di accredito; 600m ancora con Viola Riccetti, all’esordio sulla distanza, che conclude in 9 ^ posizione con il promettente crono di 1’55”17.

Nel settore salti, Beatrice Pelliccione è oro nel salto quadruplo con il miglior salto a 12,25m, mentre nel salto in alto con la stessa misura della prima classificata e per lo scarto di risultati negativi nella sequenza è argento con la misura di 1,43m. Bronzo nel vortex per Elena Dolci al PB con la misura di 31,12m a soli due cm dall’argento che fa coppia con il bellissimo Argento nella staffetta 4×100 con Carlini-Riccetti-Riccobello-Pelliccione in 56”30 che porta le ragazze allenate da Isabella Papa e Massimo Dolci a ritirare il trofeo bronzeo.

Al maschile la squadra è penalizzata da diverse defezioni purtroppo, ma i presenti hanno dimostrato carattere agonistico e ottimi risconti sul campo. Pb di rilievo per Fabio Di Francesco al vortex con un lancio da 39,27m e 4^ posizione nei 60Hs in 10”05; 60m con Lorenzo Aradis e Javier Almenares corsi rispettivamente in 9”05 e 9”44; Andrea Mari sui 600m corre in 1’55”04, 58”57 è il crono finale della 4×100 di Almenares-Mari-Aradis-Di Francesco che chiude al terzo posto la propria serie.

I risultati delle altre prove sono un buon punto di partenza per il cammino agonistico dei giovanissimi U14:

60m-Sara Pierantozzi 9”62; Gaia Della Sorte 10”20; Eva Biondi 10”46; Ludovica Michienzi 10”61;

600m- Elena Dolci 2’07”17

Salto in lungo-Aradis Lorenzo 3,51m; Carlini Maria Chiara 3,48m; Andrea Mari 3,40m; Javier Almenares 3,34m; Pierantozzi Sara 3,36m; Gaia Della Sorte 2,96m;

Salto in alto- Maria Chiara Carlini 1,28m; Irene Riccobello 1,10m;

Salto quadruplo-Ludovica Michienzi 9,01m

“Questi ragazzi hanno regalato emozioni a non finire – commenta il Presidente Claudio Ubaldi – Grinta ed entusiasmo da vendere esploso quando, dopo avere saputo del secondo posto in staffetta sulle ventinove squadre presenti, hanno anche chiamato la società sul podio per il terzo posto del Criterium regionale. Un terzo posto di valore, sul podio con Fiamme Gialle Simoni e Studentesca Rieti Andrea Milardi che la dice lunga sulla qualità delle prestazioni delle ragazze e sull’efficacia del lavoro svolto sul campo con i propri allenatori.”

Patrizia Rotolo