Bibione e Pontinia: ampia collezione di risultati per la Mtb Santa Marinella nelle gare endurance

SANTA MARINELLA – Brillanti risultati della Mtb Santa Marinella in due distinte partecipazioni nelle gare endurance in occasione della Bibione Bike Trophy in Veneto e alla Sei Ore Appia Road a Pontinia dove si sono imposti all’attenzione generale.

La gara di Bibione ha visto il primato di categoria master donna 3 e il terzo posto assoluto tra le solitarie per Elisabetta Dani. Tra i solitari maschili buon piazzamento di Stefano Carnesecchi e anche quello di Lorenzo Borgi primo nella categoria master 7 e 19.mo assoluto. Ottima performance della coppia Gianfranco Mariuzzo e Michele Feltre al quarto posto nella gara riservata ai team da due elementi nella quale i due bikers si sono confrontati con atleti di alto livello tra gli élite. La volontà e la caparbietà di Mariuzzo, Feltre e Borgi hanno avuto il sopravvento per non sfigurare di fronte ad altri atleti esperti e anche più giovani, oltre agli stranieri.

La gara di Pontinia ha fatto registrare la vittoria del trio Gabriele Faccenda, Massimiliano Chiavacci e Federico Forti tra i team da 3 elementi. Tra i solitari terzo e quarto posto di Cristiano Mastropietro e Andrea Somma tra gli M1, terzo e settimo posto di Gianluca Piermattei e Diego Salerni tra i G1.

Sempre nel fuoristrada buoni piazzamenti per Luca Frenguellotti alla Granfondo dei Colli Albani e per Claudio Albanese alla cicloturistica La Carrareccia.

Su strada è salito agli onori delle cronache Ludovico Cristini in Toscana al Trofeo Paesello dove si è classificato primo di categoria master 1 e in terza posizione assoluta. Il 14 settembre scorso ha ottenuto il primo posto di categoria master 1 e il secondo assoluto a Ribolla al Trofeo Polesine, gara nella quale ha visto la presenza di Pierluigi Stefanini col settimo posto tra i master 6.

Nel complesso è stato ottimo il bilancio generale che onora ancora di più gli sforzi della Mtb Santa Marinella di domenica in domenica e in più zone d’Italia.