Bella prova per gli atleti dell’Asd Gin Angel al Campionato italiano di kumite

CIVITAVECCHIA – Si è concluso per 3 atleti dell’Asd Gin Angel il Campionato Italiano di Kumite classe Esordienti (12/13 anni di età) M/F.

Organizzate dalla FIJLKAM, la federazione italiana di judo, lotta, karate e arti marziali, le gare si sono svolte presso il PalaPellicone di Ostia fra il 4 e il 5 giugno scorsi, in una due giorni dove 528 atleti, rispettivamente 209 nella classe femminile e 319 nella classe maschile, provenienti da oltre 250 società del territorio nazionale, si sono sfidati nel kumite.

Anche in questa occasione nazionale i 3 piccoli Karateka della ASD Gin Angel, accompagnati e seguiti in gara dal M° Enrico Bruno, dopo aver superato una dura selezione regionale per qualificarsi alla finale nazionale, hanno dimostrato di avere la stoffa per puntare a risultati sempre più importanti, considerato la loro pochissima esperienza competitiva.

“Sono gare difficili le finali nazionali – commenta il Maestro Bruno – ma per agguantare un 45° posto su 114 società nel kumite femminile e un 130° posto su 181 società nel kumite maschile, presenti alla gara, vuol dire che questi giovani atleti stanno lavorando bene e con impegno”.