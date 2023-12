Basket Pegaso Tarquinia, inaugurata la mostra dei 50 anni di storia

TARQUINIA – È stata inaugurata il 9 dicembre alla sala “D. H. Lawrence”, in via Umberto I, nel centro storico di Tarquinia, la mostra celebrativa dei 50 anni di storia del Basket Pegaso Tarquinia. “Sono esposte fotografie, cimeli, palloni autografati, divise, scarpe, articoli di giornali e coppe dall’inizio degli anni Settanta a oggi, dal campetto del Duomo all’attuale palazzetto – afferma la presidente Laura Gamberini -. Abbiamo inoltre uno spazio dedicato che ricorda alcuni ragazzi prematuramente scomparsi: Kevin Bicchierini, Secondiano Sileoni, Luca Perugini e Matteo Meneghetti”. L’esposizione sarà visitabile anche il 16 e 17 dicembre, dalle 16,30 alle 19,30, ingresso libero. Sono poi settimane intense per la società sportiva tarquiniese sia dal punto di vista agonistico sia nel campo della solidarietà. “Con i giovani dell’associazione Cuori Blu allenati da Chiara Cevolo e Silvia Calandrelli abbiamo partecipato, il 3 dicembre, alla manifestazione “Ceramicabile” organizzata dal Comune di Tarquinia al palazzetto “Angelo Jacopucci” – dichiarano dal Basket Pegaso Tarquinia – Una bellissima esperienza d’inclusione attraverso la pallacanestro che stiamo portando avanti da alcune settimane con ottimi risultati. Il mercoledì siamo all’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia con i ragazzi più grandi, mentre i più piccoli si allenano con noi al palazzetto dello sport