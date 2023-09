ASD Pallavolo: “Importante rientro della giocatrice Federica Belli”

CIVITAVECCHIA – Riceviamo dall’associazione ASD Pallavolo Civitavecchia:

“Importante rientro nella nostra associazione della giocatrice Federica Belli.

Belli ha iniziato da noi e ha fatto tutta la trafila dalle giovanili e ha subito manifestato grandi potenzialità ed e’ per questo è una giocatrice completa.

Passata giovanissima in prima squadra ha fatto la cavalcata dalla serie D alla serie B2 fino all’esperienza della Civitalad di cui era capitana nell’anno della promozione in B1.

Poi ha deciso di prendersi una pausa mantenendo uno stile di vita sportivo eccellente, anche attraverso il beach volley.

Quest’anno si ripresenta ai nastri della campionato di serie C con stimolo rinnovato e in un ambiente che l’ha sempre ripetutamente cercata.

La nostra serie C annovera un gruppo molto giovane e che troverà completezza con la presenza di Federica.

Quindi ora affrontiamo il campionato con una visione diversa e più serena“