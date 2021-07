Andrea Gargiullo e Stefano Pergolesi selezionati come tecnici per il Castro Rugby Academy 2021

CIVITAVECCHIA – Una doppia rappresentanza tecnica civitavecchiese e una grande soddisfazione per il Club Rugbystico Centumcellae. Andrea Gargiullo e Stefano Pergolesi sono stati infatti chiamati a far parte come allenatori dello staff della Castro Rugby Academy 2021.

Questi gli obiettivi che i due allenatori civitavecchiesi perseguiranno con provenienti dall’Italia e dall’estero al prestigioso Camp ideato da Martin Castrogiovanni, uno dei più forti piloni che abbia mai avuto l’Italrugby: costruire un atteggiamento positivo e vincente; individuare e promuovere le regole dello sport e le regole di condotta che vengono applicate anche nella vita; sviluppare il mindset attraverso cui formare persone competenti e di valore; stabilire norme di condotta: allenamento intenso e specifico.

Lo scopo del campus è quello di offrire un approfondimento tecnico su decision making, placcaggio, passaggio, gioco al piede, attività specifiche per ruolo, preparazione atletica, alcuni dei temi trattati migliorando le skill e affinando il gioco di squadra.

Con questa full immersion ed altre attività sportive, dalla mountain bike alla arrampicata, si farà in modo, dopo mesi di assenza, di tornare al gioco vero della palla ovale.

E nel frattempo il Rugby Civitavecchia si prepara alla nuova stagione sportiva 2021-2022, in cui si attendono grandi ed importanti novità dal mondo rugbistico locale.