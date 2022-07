Ancora una scorpacciata di medaglie della Debby Roller Team

LADISPOLI – Una pausa di 10 giorni dai Giochi Nazionali per Società svolta a Cremona e subito in pista per la lunga ed entusiasmante trasferta agli Internazionali d’Italia Open svoltisi a L’Aquila dal 1 al 3 Luglio per la Debby Roller Team che si mette in mostra conquistando ben 19 medaglie, di cui 5 ori!

A dominare la sua categoria, ovvero nelle Ragazze 12 (12 anni), è stata Giada Cavalli con un poker d’Oro nella mt 3.000 a punti su pista (in un podio tutto Debby completato dall’argento di Emili Cani e il bronzo di Beatrice Conti) uno nei 3.000 ad eliminazione su pista, uno nei mt 1.500 in linea su strada e un altro nei mt 3.000 in linea sempre su strada.

Altro Oro arriva dalla Esordiente (10-11 anni) Novella Cozzolino che vince la mt 600 su pista in un altro podio tutto Debby, con le compagne di squadra Alice Beck argento e Siria Tallarico bronzo.

Due argenti ed un bronzo, rispettivamente nei mt 3.000 a punti su pista, nei mt 21.000 su strada e nei mt 5.000 su pista, vanno ad Elisa Folli che nella categoria Allieve (15-16 anni), nonostante il suo primo anno di categoria e dopo la partecipazione al raduno della Nazionale tenutosi fino al giorno prima della competizione internazionale, tiene testa in tutte le distanze di fondo alle avversarie nazionali ed internazionali.

Un argento ed un bronzo vengono conquistati nella categoria Ragazzi (13-14 anni) da Simone Piccoli rispettivamente nella mt 300 sprint su pista e nei mt 3.000 a punti sempre su pista.

Ancora un altro argento e un bronzo vengono conquistati da Emili Cani nella categoria Ragazzi 12 rispettivamente nei mt 3.000 ad Eliminazione su pista e nella mt 1.500 in Linea su strada.

Un altro argento e un bronzo vengono conquistati rispettivamente nella categoria Esordienti nella gara di Destrezza ancora da Novella Cozzolino e da Alice Beck.

Bronzo anche per il più piccolo della Debby, ovvero Leonardo Tatulli nei Giovanissimi (8-9 anni) nella mt 400 su pista.

Oltre ai medagliati, nelle prime 10 posizioni delle rispettive categorie di gara nelle file Debby troviamo Francesco Marchetti, Giulia Michettoni, Alice Zorzi, Cristina Pilli, Daria Tallarico e Laura Tatulli.

L’allenatrice Valentina Manca e il coach Andrea Farris euforici per le medaglie vinte e soprattutto per il potenziale dei compagni di squadra non arrivati sul podio: “15 su 20 hanno raggiunto la top 10 nelle proprie classifiche, inoltre dobbiamo un elogio a tutti gli atleti perché il nostro è uno sport di gruppo e se i singoli hanno raggiunto questi risultati è grazie ad un buon gioco di squadra in gara e grazie al lavoro e l’impegno di tutti i componenti delle sedute di allenamento giornaliero”.

Ora si riparte con la preparazione in vista dell’ultimo Campionato Italiano su Pista della Federazione Italiana Sport Rotellistici che si terrà a Bellusco dal 19 al 23 Luglio e del Campionato Italiano Maratona il 24 Luglio nel circuito cittadino di Cardano al Campo, dove oltre al titolo italiano si conquisterà un posto nella Nazionale Italiana che sarà impegnata ai Campionati d’Europa che si terranno a Settembre.