Ancora un doppio successo per gli Snipers under 14

CIVITAVECCHIA – Ancora un doppio successo per le giovanili degli Snipers “Pizza a Volontà”. La formazione under 14 infatti ha vinto domenica 5 gennaio a Velletri sia contro i padroni di casa dei Castelli Romani per 7-4 che contro il Kemarin per 15-5.

Grazie a questo doppio si rinsalda sempre più la leadership in classifica della formazione civitavecchiese che ora è ad un passo dalla conquista del pass diretto per le finali nazionali giovanili di categoria.

“Sono molto soddisfatto di queste ennesime vittorie – spiega il presidente Riccardo Valentini – perchè ottenuto ruotando tutti gli elementi a disposizione, dal più esperto all’ultimo arrivato, ed in questo modo si rinforza sempre di più il legame fra i ragazzi e si danno stimoli sempre maggiori anche ai nuovi per allenarsi e migliorarsi. Nella partita contro i Castelli Romani abbiamo faticato per vincere mentre contro il Kemarin i ragazzi hanno preso il largo nel punteggio fin da subito”.

I presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Nicolas Cassese, Valerio Ercolani, Emanuele Scotti, Luis Gabriel Tuduran, Ruggero e Bernardo Meconi, Leandro Galioto, Aurora ed Erika De Fazi, Gloria Padovan, Daniele Ceccotti. Allenatore: Martina Gavazzi.