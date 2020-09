Al via la nuova stagione targata Cv Volley

CIVITAVECCHIA – Nella palestra dell’IIS Marconi è tutto pronto. Da lunedì 14 settembre avranno ufficialmente inizio gli allenamenti dell‘A.S.D. Civitavecchia Volley per tutte le fasce d’età. Le prime a tornare in palestra saranno le squadre giovanili, che dopo un brevissimo break in seguito al campo residenziale “Ripartiamo insieme”, torneranno ad allenarsi in vista dell’inizio di questa nuova stagione. Anche i piccoli del microvolley e del volley S3, l’ex minivolley, riprenderanno l’attività. La Serie D invece ha già scaldato i motori da qualche giorno e sotto lo sguardo di coach Pignatelli continua la preparazione atletica.

La stagione 2020-2021 é iniziata. Da lunedì saranno aperte le iscrizioni presso la segreteria del Marconi e avranno inizio i giorni di prova per i numerosi bambini e ragazzi che vorranno conoscere la pallavolo targata Cv Volley.

Tutti i protocolli di prevenzione del contagio sono stati applicati in accordo con le misure Anti Covid Fipav. Resta solo che tornare in palestra e divertirsi giocando insieme.