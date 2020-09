Al via la campagna abbonamenti del Civitavecchia Calcio

CIVITAVECCHIA – E’ aperta la campagna abbonamenti per la stagione 2020/2021 del Civitavecchia Calcio 1920.

“Si ritorna a giocare e vogliamo farlo al vostro fianco. Per una stagione da protagonisti, di rilancio dopo il tanto stare fermi. I giocatori in campo e voi dalla tribuna, in un Tamagnini riempito di colori neroazzurri – si legge in una nota stampa della società nerazzurra – Come la passata stagione a gridare a squarciagola la squadra della nostra città, per far diventare una bolgia di tifo quel catino. Voi sarete fondamentali. Abbonarsi è facile, vi basterà recarvi al Bar del campo comunale Tamagnini di Largo dei Martiri di via Fani, oppure alla segreteria dello stesso impianto”.

Ci saranno due tipi di abbonamenti, valevoli per tutte le gare casalinghe:

– Gold con posto assegnato 100 euro

– Abbonamento tifoseria 50 euro

Causa calciol’ingresso sarà nel rispetto della normativa vigente e contingentato, comportando quindi una capienza limitata dell’impianto. Per questo motivo sarà data priorità, quindi la precedenza, ai possessori dell’abbonamento. Raggiunto il limite massimo della capienza degli spazi a disposizione non sarà più permesso accedere.