Al Trofeo XCO Buzzi Unicem Guidonia la Mtb Santa Marinella in grande evidenza con Marinucci e Albanese

SANTA MARINELLA – Una grande serie di risultati ha caratterizzato l’ultimo fine settimana della Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini sia in mountain bike che su strada.

A Guidonia ha fatto capolino il Cross Country con la quinta prova del circuito XCO Lazio Cup con il Trofeo Xco Buzzi Unicem Guidonia su un percorso ricavato all’interno della Scuola di Ciclismo della MC Bike Training toccando anche una parte dello stabilimento Unicem.

A ben interpretare il percorso e a non cedere al gran caldo sono stati Gianluca Marinucci con il secondo posto tra i master 5 e Claudio Albanese terzo nella categoria master 6 mentre Giuseppe Cherubini è uscito di scena a causa della rottura della bici.

Team altolaziale impegnato due volte anche su strada: per Michele Feltre terzo di categoria supergentlemen A in Friuli ad Azzano Decimo (Trofeo Team Professional Bike-Andrea Carolo Cycling Day) e per Pierluigi Stefanini un piazzamento nei primi 30 a Lariano (Memorial Fulvio Chiominto).