Al “Moretti-Della Marta” un incontro sulla sana alimentazione nel rugby

CIVITAVECCHIA – “Per vivere sani ed in forma facciamo allenare i nostri figli al Rugby e per allenarsi e stare in salute devono alimentarsi correttamente per questo Il Rugby Civitavecchia pensa ai suoi atleti attraverso l’illustrazione dell’alimentazione dello sportivo con la Dott.ssa Mariateresa Balotta Specialista in Scienza dell’Alimentazione”.

Venerdì 30 Settembre 2022 alle ore 16,30 al Campo Moretti Della Marta la Dott.ssa Mariateresa Balotta illustrerà i principi di una sana e corretta alimentazione per gli sportivi del Rugby.

“Il corpo umano – spiega la Dottoressa – è come una macchina: possiede una serie di ingranaggi, che devono interagire al fine che il sistema funzioni. Due sono le parti fondamentali fanno si che l’organismo umano e il funzionamento degli ingranaggi siano funzionali, l’alimentazione corretta e l’attività fisica idonea, due aspetti strettamente dipendenti l’uno dall’altro. La dieta ha un ruolo fondamentale ed imprescindibile nello sport e nella vita quotidiana si può affermare che, associata ad un allenamento adeguato, consente il massimo rendimento agonistico ed una vita sana”.