“Al Galà AICS Roma” premiati Luigi Gatti e la Tirreno Atletica

CIVITAVECCHIA – Il 5 gennaio si è svolta la terza edizione del Galà AICS ROMA “Premio Eccellenze 2022”.

Nella splendida cornice di Francesco Forti Ricevimenti sono state premiate le “Eccellenze” del comitato che si sono contraddistinte a livello Nazionale. Con l’occasione sono stati festeggiati i 60 anni dell’ente e premiati i tesserati più longevi.

Dopo il saluto del presidente Monica Zibellini è stato premiato Massimo Zibellini per i suoi 60 anni di Aics e Ruggero Alcanterini in qualità di cofondatore dell’Associazione Italiana Circoli Sportivi oggi AICS e insieme a Roberto Tavani delegato allo sport della regione Lazio hanno consegnato un premio per il giusto riconoscimento a Luigi Gatti per 50 anni di associazione. Oggi Presidente dell’impianto sportivo cittadino “Moretti-Della Marta” ha alle spalle una vita da atleta della nazionale e di competizioni internazionali, un passato e un presente come dirigente e guida sì, per tutta l’atletica civitavecchiese ma anche rispettato da ogni sportivo con cui si rapporta.

Nella serata al contempo è stata premiata la società, la ASD Tirreno Atletica Civitavecchia, per gli ottimi risultati raggiunti a livello nazionale sia in AICS che in FIDAL, vincitrice per il terzo anno consecutivo al campionato nazionale AICS sia del premio qualità che del Trofeo “Pietro Mennea” disponendo in campo 98 atleti di tutte le categorie che hanno coperto le corse, i salti, lanci e le staffette.

Patrizia Rotolo