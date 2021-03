A Viterbo la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini terza miglior squadra alla Cimina Cup

SANTA MARINELLA – Una folta rappresentativa della Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini ha preso parte a Viterbo alla Cimina Cup, seconda prova del Trittico Laziale di mountain bike cross country.

Sono stati 14 gli atleti del team santamarinellese a prendere parte alla gara disputata presso il Parco dei Cimini-Azienda Agrituristica Bioresort senza la presenza del pubblico come da normative anti Covid vigenti.

Dopo le gratificazioni nel ciclocross, Angelo Ciancarini è salito alla ribalta con il terzo posto tra i master 7. Ancora in evidenza Ludovico Cristini (4°M1), Alessandro Costa (23°M1), Gabriele Faccenda (19°M2), Luca Frenguellotti (31°M4), Massimiliano Chiavacci (18°M4), Gianluca Marinucci (8°M5), Daniele Bagnoli (24°M5), Lorenzo Borgi (4°M6), Mauro Gori (10°M6), Giuseppe Cherubini (17°M6), Claudio Albanese (19°M6), Sandro Costa (9°M7) e Giuseppe Girardi (8°M8).

In dote anche un terzo posto nella classifica riservata alle sole squadre laziali, tesserate con il Centro Sportivo Italiano, per il campionato regionale di cross country per team, dove la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini si misurerà nella terza prova stagionale in programma a Supino domenica 7 marzo.