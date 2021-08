A tutto Padel sui campi del Dopolavoro Ferroviario

CIVITAVECCHIA – Venerdì 6 agosto, nella storica e splendida cornice del centro sportivo del DLF Civitavecchia in Viale Baccelli 204, è andata in scena la prima edizione dei Tornei di Padel U14 e U18, organizzati dall’ASD Sport DLF.

L’ASD Sport DLF è un’associazione sportiva dilettantistica costituita pochi mesi or sono e presieduta da Alfredo Falappa, una colonna dello sport cittadino e del Dopolavoro Ferroviario, ed è figlia del DLF Civitavecchia e della lungimiranza di Umberto Bramucci attuale Presidente del Dopolavoro Ferroviario Civitavecchia, cui ha dedicato con passione una vita intera al mantenimento e sviluppo del centro che ha visto crescere generazioni di giovani.

L’ASD Sport DLF attualmente si occupa della promozione dello sport del momento, il Padel, novità assoluta per il centro sportivo di Viale Baccelli, e della gestione dei tre nuovissimi campi panoramici.

Una serata lunga, piacevole e all’insegna del divertimento, dell’aggregazione e del sano agonismo, ha visto sfidarsi 7 coppie di ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni e 12 coppie di bambini e bambine tra i 10 e i 13 anni, ben coordinati dalla direttrice tecnica del centro, la maestra Shara Soffi, e dalla maestra Manuela Bondi.

Lo staff organizzativo si è detto soddisfatto dell’eccellente riuscita dell’evento ed orgoglioso del comportamento leale, rispettoso ed educato di tutti i partecipanti cui va un grande plauso.

Come per ogni torneo che si rispetti, la classifica ha premiato le prime due coppie: per il Torneo U14 Tempesta-Marini e Grella–Fusini e per il Torneo U18 Mandrilli-Timidei e Mercuri-Crocicchia.

Eccezionale l’entusiasmo di chi si è già prenotato per le future edizioni!

Un immenso ringraziamento allo sponsor dell’evento Glamour Cafè dell’amico Fabio, per i simpaticissimi cappellini che tutti i partecipanti hanno ricevuto a fine serata.