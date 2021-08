A Tarquinia parte il primo Memorial Matteo Meneghetti

TARQUINIA – Sedici squadre (il numero massimo consentito dall’organizzazione), due campi da gioco e quattro serate di grande pallacanestro. Parte domani il primo Memorial Matteo Meneghetti, il torneo di basket tre contro tre dedicato all’ex giocatore della Basket Pegaso scomparso un anno fa.

L’appuntamento è per le 21 sul lungomare dei Tirreni a Tarquinia Lido: a ospitare l’evento la piazzetta all’incrocio con viale dei Tritoni, dove le formazioni iscritte si affronteranno partendo dai quattro gironi da quattro squadre. Ogni squadra giocherà la sue partite nella stessa serata e le prime due di ogni girone verranno suddivise in due ulteriori gironi. Prima e seconda di ogni raggruppamento accederanno alla fase conclusiva composta da semifinali, finale per il terzo e quarto posto e finalissima (domenica alle 22,45).

Il primo Memorial Matteo Meneghetti è organizzato dalla Basket Pegaso e dagli amici di sempre di Matteo Meneghetti, con il contributo e il patrocinio del comune di Tarquinia.