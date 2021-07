CIVITAVECCHIA – I fratelli Ruggero e Bernardo Meconi sono stati convocati con la selezione italiana per l’Europeo under 16 di Effretikon (Svizzera) che si giocherà dal 30 luglio al 1° agosto.

I 2 atleti made in Cv Skating hanno quindi superato con successo le selezioni. Non ce l’hanno fatta invece i 3 ragazzi under 18, Gaetano Nambuletto, Manlio Mandolfo ed Alessandro De Fazi, esclusi dopo i primi raduni.

“I nostri più sinceri complimenti a 2 ragazzi esemplari che tanto ci rendono orgogliosi – afferma il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini – per noi, e per tutto il Lazio, è un vero orgoglio essere presenti a questi appuntamenti con dei nostri atleti cresciuti nel nostro vivaio. Significa che lavoriamo bene e che dentro il nostro club c’è tanto talento. Auguro a Bernardo e Ruggero tutto il meglio in vista di quest’avventura. Per Gaetano, Manlio ed Alessandro sono certo che presto raccoglieranno i frutti del loro duro lavoro”.