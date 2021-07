TARQUINIA – Tutto pronto per il primo “Memorial Matteo Meneghetti”. Il torneo di basket tre contro tre, dedicato all’ex giocatore della Basket Pegaso scomparso tragicamente il 20 agosto 2020, si svolgera? dal 5 all’8 agosto a Tarquinia lido.

Due i campi da gioco che verranno allestiti sul lungomare dei Tirreni, precisamente nella piazzetta all’incrocio con viale dei Tritoni. La location ospitera? la quattro giorni di gare a cui prenderanno parte fino a un massimo di 16 squadre: le iscrizioni sono aperte, gratuite e senza alcun limite di categoria.

Per iscrivere la propria squadra basta inviare una mail a memorialmeneghetti@gmail.com o contattare la pagina Facebook Memorial Meneghetti indicando il nome della squadra (composta da quattro giocatori) e il nome, cognome e codice fiscale di ogni singolo giocatore. A ogni quartetto verra? fornito completino da gioco e assicurazione.

“Non vediamo l’ora di vedere scendere in campo i tanti amici di Matteo e appassionati di basket – commentano gli organizzatori –. Dimenticare un ragazzo d’oro come lui e? gia? di per se? impossibile ma con questa manifestazione, che puntiamo a far diventare un appuntamento fisso, vogliamo far si? che il ricordo di Matteo si mantenga vivo nel segno del divertimento. Ti ricorderemo sempre col sorriso, quello bello, che non hai mai risparmiato a nessuno!”.

Il primo memorial Matteo Meneghetti e? organizzato dalla Basket Pegaso e dagli amici di sempre di Matteo Meneghetti, con il contributo e il patrocinio del comune di Tarquinia.