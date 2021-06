CIVITAVECCHIA – Arriva un argento per le ragazze Snipers nella Coppa Italia femminile. Il Cus Verona Mastiff vince 2-0 in finale e si aggiudica il trofeo. Nella semifinale le civitavecchiesi avevano sconfitto per 2-1 dopo i tempi supplementari i Diavoli Vicenza.

Coach Gavazzi: “In semifinale un Vicenza arroccato in difesa con in porta un’ottima Brisinello ci ha fatto sudare fino all’overtime. Sebbene il possesso disco e la conduzione del gioco non sia mai stata in discussione siamo andate in svantaggio sul power avversario e abbiamo dovuto recuperare per poi vincere solo all’overtime. La finale invece ci ha viste a posizione invertite, abbiamo subito il gioco di una squadra molto veloce come il verona che non ha perdonato le nostre sviste difensive, nel secondo tempo abbiamo provato un gioco più aggressivo per andare al gol ma verona ha fatto buona guardia”.

Domenica prossima a Verona contro le padrone di casa, alle ore 15, le civitavecchiesi saranno impegnate in finale scudetto.