La Sole Luna under 14 ancora imbattuta

CIVITAVECCHIA – Domenica scorsa si è giocata l’ultima partita della prima fase del campionato under 14 femminile, la Sole Luna ha vinto per 3-0 ad Orte e ha concluso la fase all’italiana imbattuta e con zero set persi dall’inizio della stagione nel girone B. Un bel primato. Ora si appresta ad incontrare in semifinale provinciale la seconda del girone A per accedere in finalissima.

L’impalcatura della squadra è quasi la stessa dello scorso anno dove nel campionato under 13 è riuscita a vincere il titolo provinciale e ad arrivare sul podio regionale.

Il tecnico de Gennaro parla degli obiettivi da raggiungere nella stagione in corso: “Beh, inutile nasconderci dietro ad un dito, ci siamo iscritti al campionato provinciale e non all’eccellenza regionale, che ci era stata offerta dalla federazione, in virtù dei risultati dello scorso anno, solo per permettere a tutte le atlete, titolari e riserve di giocare molto, ma ora, che siamo in ballo, vogliamo ballare bene e puntiamo al titolo provinciale. Peraltro alla fase regionale il territorio di Viterbo manda una sola squadra e quindi l’obiettivo è obbligato e su quello siamo concentrati. Raggiunta la fase regionale si vedrà, lì le squadre sono tutte ben attrezzate, si sono spesso incontrate fra loro in partite combattute, le uniche che ti fanno crescere, noi per permettere a tutte di giocare abbiamo fatto una scelta diversa. Vincere almeno due partite della fase regionale per conquistare l’eccellenza la prossima stagione è comunque un obiettivo alla nostra portata”.