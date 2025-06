Zacchei : “La notizia che l’edizione 2025 de Il Volontariato promuove la Vita non si terrà mi addolora”

CIVITAVECCHIA – ” La notizia che l’edizione 2025 de Il Volontariato promuove la Vita non si terrà mi addolora. All’associazionismo locale mancherà quest’anno una vetrina stupenda, che ha sempre messo in mostra ciò che di meglio c’è nel tessuto sociale e civile della nostra città. Non è un bel segnale, ma non intendo assolutamente dare adito in questo momento a polemiche che non aiuterebbero. Semplicemente, lancio un appello pubblico affinché ciò che di buono la città ha prodotto negli anni passati non venga abbandonato a se stesso, ma sia invece valorizzato nei limiti del possibile.

Mi auguro però che l’amministrazione comunale riesca a dare seguito a quanto di buono emerso nel corso degli anni, ad esempio come avvenuto qualche settimana al Centro Chenis dove, qualche settimana fa, è stata finalmente aperta agli utenti la parte esterna coperta dai nuovi gazebo esterni, che offriranno finalmente un po’ di ombra e refrigerio durante l’estate e di moltiplicare le occasioni di socialità, grazie al lavoro che a suo tempo ho portato avanti.

Mi auguro quindi che presto si tornerà anche a restituire continuità a una manifestazione importante come Il Volontariato promuove la Vita”. Così la nota di Deborah Zacchei – Dirigente provinciale di Forza Italia ed ex assessore ai Servizi sociali