Un torneo di burraco a sostegno dell’ADAMO promosso dal Lions Club

CIVITAVECCHIA – Solidarietà e tanta voglia di aggregazione, questi sono gli ingredienti principali del Torneo di Burraco a scopo benefico organizzato dalle Leonesse del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano. Invitiamo i cittadini a partecipare all’iniziativa in programma domenica 26 febbraio 2023, alle ore 16:00, presso la Sala Mensa Centrale Enel Torrevaldaliga Nord. Il ricavato verrà interamente devoluto alla A.D.A.M.O. APS. Si ricorda che le iscrizioni potranno essere effettuate in loco al costo di 10 euro a persona; sono previsti buffet e ricchi premi.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare Anna (3395738086), Rosella (3388771162) e Tina (3389229332).