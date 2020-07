TPL modifiche percorso linee per il giorno 25 Luglio

Si comunica che, causa manifestazione religiosa per l’insediamento del nuovo Vescovo, il giorno 25 Luglio 2020 dalle ore 16:00 le linee del Trasporto Pubblico subiranno le seguenti modifiche:

Linea A: partenza Porticciolo Riva Traiano, dalle ore 15:50 arrivata alla Stazione FF.SS. ritorna Via Crispi, Via Roma, Via Isonzo e prosegue con il normale percorso;

Linea A: partenza Borgata Aurelia, dalle ore 16.30 effettua Via Isonzo, Via Crispi, Stazione FF.SS. e prosegue con il normale percorso;

Linea B: dalle ore 16:50 parte dalla Stazione FF.SS. ed effettua Via Crispi, Via G. Baccelli e prosegue con il normale percorso;

Linea C: dalle ore 16:20 parte dalla Stazione FF.SS. ed effettua Via Crispi, Via G. Baccelli e prosegue con il normale percorso;

Linea D: dalle ore 16:10

parte dalla Stazione FF.SS. ed effettua Via Crispi, Via Roma, Via Terme Traiano e prosegue con il normale percorso

Partenze Dal Casaletto Rosso, normale percorso sino via Terme Traiano poi Via Roma, Via Crispi, Stazione FF.SS.;

Linea F: dalle ore 15:40 arrivato a Via Terme Traiano effettua Via Roma, Via Crispi e prosegue con il normale percorso. (Percorso come domenica e festivi dalle ore 18.10);

Linea E: dalle ore 16:00, capolinea fermata autobus in prossimità di Largo della Pace e non effettua passaggio per via XVI Settembre, P.zza Calamatta e P.zza V. Emanuele.