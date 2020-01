M5S: “Grazie al nostro bilancio un Natale luminoso per la neo amministrazione”

CIVITAVECCHIA – Dal Movimento Cinque Stelle Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Il 2019 è terminato, e con esso il bilancio redatto e lasciato dall’amministrazione M5S, che si è rivelato in maniera evidente in grado di sostenere le tante spese dell’ente.

Questo dato è facilmente dimostrabile da alcuni dati incontrovertibili: prima di tutto dalla variazione di bilancio del 30 novembre che quest’anno è stata di poche centinaia di migliaia di euro, mentre in genere è una manovra milionaria necessaria a far fronte a necessità non previste e questo dimostra che il bilancio di previsione è stato ben redatto. Inoltre, dato non certo banale, dalla possibilità per l’amministrazione Tedesco di avere a disposizione centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici da poter destinare al periodo natalizio.

Gli atti del comune parlano chiaro: oltre 60 mila euro sono state spese per le luminarie, 30 mila euro per il concerto di Capodanno e se a queste 90 mila euro sommiamo quanto previsto ed utilizzato dal servizio sociale per incrementare gli interventi di contrasto all’emergenza abitativa, per i voucher consegnati a Natale e per gli interventi a sostegno dei senza fissa dimora abbiamo a disposizione un totale di circa 200mila euro.

Quindi un Natale non certo povero per un’amministrazione all’esordio (noi appena arrivati 5 anni fa abbiamo trovato tra le altre tragedie 5 milioni di debiti fuori bilancio), che a fine anno si può permettere addirittura di prepararsi ad affidare (a breve vedremo a chi) un incarico di 30mila euro per il supporto al controllo analogo della partecipata CSP e che iscrive 12 milioni di euro in entrata per i prossimi anni grazie al progetto del Welcome center di Fiumaretta, contro cui Tedesco aveva fatto la campagna elettorale.

L’attuale amministrazione beneficia di un lavoro enorme che nei cinque anni passati è stato fatto proprio per riparare ai danni fatti in gran parte dalle precedenti amministrazioni, come ad esempio i derivati stipulati all’epoca in cui Tedesco era vicesindaco. Un importante opera di risanamento per evitare il fallimento della città e che speriamo non venga vanificato nei prossimi anni”.

Movimento Cinque Stelle Civitavecchia