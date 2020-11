Liti interne e cambi di casacca: la Giunta Tedesco

CIVITAVECCHIA – Deve essere stato un “tranquillo weekend di paura” per la nostra Amministrazione se questa mattina il Sindaco Ernesto Tedesco ha deciso di ritirare tutte le deleghe e proseguire con un nuovo rimpasto di giunta. Mossa che era già nell’aria da diversi giorni e che nelle prossime ore potrebbe aprire scenari imprevedibili. Una maggioranza che fin dalla sua elezione è stata caratterizzata da continui cambi di partito dei propri esponenti con uscite e rientri repentini o con biglietto di solo andata verso altre bandiere, l’ultima proprio pochi giorni fa da parte del consigliere Giancarlo Frascarelli che ha aderito a Fratelli D’Italia. Per le 17 di questo pomeriggio il sindaco si aspetta tutte le deleghe sulla sua scrivania e poi sarà possibile capire di più sulle regioni di questa crisi che, probabilmente, non si discostano molto da quelle viste già in passato: competizioni interne alla Maggioranza e ricerca di maggior potere politico. Dicesi poltrone.