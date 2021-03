Il Rotary Club Civitavecchia lancia la campagna gratuita ” Giovani e prevenzione andrologica”

La prevenzione in campo medico è fondamentale, non solo per mantenere uno stato di salute ottimale ma anche per una diagnosi precoce che può fare la differenza sul decorso di eventuali patologie. In tema di prevenzione e di attenzione ai giovani il Rotary Club di Civitavecchia e il Distretto Rotary 2080 promuove sul territorio una iniziativa rivolta ai ragazzi, dai 14 ai 22 anni, con visite andrologiche gratuite. La nobile iniziativa, illustrata da Antonello Rambotti, Presidente Rotary Club di Civitavecchia, e dalla Dott.ssa Daniela Tranquilli responsabile del progetto “Giovani e prevenzione andrologica” nel distretto Roma, Lazio e Sardegna , pone l’attenzione sull’importanza dello screening dell’apparato genitale maschile a partire dall’adolescenza. ” E’ un dato di fatto – commenta la Dott.ssa Tranquilli- che all’età di 20 anni il 40 % delle ragazze abbia già fatto una o più visite ginecologiche mentre solo il 5% dei maschi coetanei si è rivolto ad un urologo o andrologo. E’ necessario far capire ai ragazzi l’importanza della prevenzione attraverso una visita specialistica per avere una vita migliore dal punto di vista della salute”. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla generosa collaborazione del Dott. Sebastiano Fava, membro del Rotary, che mette a disposizione il suo studio polispecialistico in via Romolo Mori, a Civitavecchia, e alla preziosa disponibilità del Dott. Stefano Brunori, Specialista Urologo, che effettuerà le visite gratuitamente, previo appuntamento, il tutto nel rispetto della normativa anti Covid.

Il comunicato stampa:

” Il Rotary offre opportunità: questo il motto dell’anno rotariano 2020-2021

Partendo da questa esortazione il Distretto Rotary 2080 e il Rotary Club Civitavecchia, desiderano offrire l’opportunità ai giovani ragazzi di conoscere meglio il proprio corpo, di prevenire alcune patologie e di curarne se già presenti .Dal 2005 con la abolizione della leva e della conseguente visita che rappresentava una valutazione andrologica di primo livello, il primo contatto con l’Andrologo e uno screening sulla popolazione giovanile su vasta scala delle patologie andrologiche maggiori, la diagnosi precoce in ambito andrologico è quasi completamente mancata. Con la conseguenza che non vengono individuate molte patologie maschili facilmente curabili e che possono sviluppare problemi importanti per il futuro del giovane prima tra questi la difficoltà di procreare. Il progetto distrettuale PREVENZIONE ANDROLOGICA perché aspettare? vuole quindi non solo sensibilizzare i giovani sull’importanza della prevenzione ma offrire un aiuto concreto.

Il Rotary Club Civitavecchia, ha fatto proprio questo progetto offrendo visite gratuite svolte dal dott. Stefano Brunori specialista Urologo, il quale riceve previo appuntamento presso lo studio medico sito in via Romolo Mori 14 Civitavecchia del nostro socio dott. Sebastiano Fava”

Per appuntamenti contattare lo Studio Medico del Dott. Fava al numero 0766/379500