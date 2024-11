Giornata Nazionale della Colletta Alimentare con i Giovani Democratici

CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo:

“I Giovani Democratici hanno partecipato, nella data di ieri, alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

L’evento ha visto cittadini, volontari e diverse organizzazioni territoriali collaborare per una causa comune, culminata nella raccolta di decine di kili di beni alimentari, un traguardo che riflette lo spirito di solidarietà e di unità della nostra comunità.

Encomiabile la risposta della cittadinanza, con centinaia di concittadini che si sono impegnati, senza pensarci due volte nel donare parte della propria spesa ai nostri banchetti. Questo affetto e questa sensibilità evidenzia ulteriormente la natura della nostra Città.

Civitavecchia si riconferma solidale, amica e progressista.

Questi sono gli elementi di cui siamo orgogliosi e da cui la nostra Giovanile vuole ripartire, rinvigorendo i rapporti con la comunità stessa.

Questo gesto collettivo non solo sensibilizza e combatte fenomeni sociali come la fame e la povertà, ma sottolinea l’attenzione rivolta dai noi Giovani Democratici a temi sociali estremamente attuali, dimostrando che insieme possiamo fare concretamente la differenza.

Un altro ringraziamento è al consigliere Fustaino che ha spinto profondamente per questa iniziativa come già fatto più volte in passato”

Giovani Democratici di Civitavecchia