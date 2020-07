Eventi Luglio. Il programma di oggi e domani

Nuovo e denso fine settimana di appuntamenti con il cartellone di luglio Eventi a Civitavecchia, voluto dal sindaco Ernesto Tedesco e dall’Assessore alla Cultura Simona Galizia. Oggi nel pomeriggio alle 18 torna la rassegna Estater a Campo dell’Oro: in programma letture per bambini e laboratorio di equilibrismo. In serata alle 21.30 per il ciclo Estate alla Rocca ecco “Sketch in Brass”, spettacolo di Espresso Brass and Percussion nella splendida cornice della Rocca. Musica anche a piazza degli eventi, sempre allo stesso orario delle 21.30, con i balli latino americani di Salsa sotto le stelle.

Domani, sabato 25, torna invece Dal mito alla storia nella incantevole location delle Terme Taurine. L’ultimo appuntamento con l’epica è intitolati “I fragili eroi dell’Iliade”: Roberto Fiorentini voce narrante, Roberto Rotondo voce recitante, Carlo Taviani Dj, Ettore Saladini visual, Ezio Di Pancrazio danzatore, Elisabetta Senni coreografia.

In settimana particolarmente apprezzati i talk show “Fuori il Traiano”, che hanno visto protagonisti due scrittori giornalisti del calibro di Pietrangelo Buttafuoco e Massimo Lugli cimentarsi con l’avvincente forma ideato da Gino Saladini.