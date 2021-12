Civitavecchia. Commercio, apertura facoltativa per l’intera giornata al mercato

CIVITAVECCHIA – Mercato aperto, con banchi sul posto e divieto di parcheggio, fino al 7 gennaio. È questa la misura contenuta in una ordinanza entrata oggi in vigore in via temporanea e sperimentale per il periodo natalizio. Come spiega l’Assessore Dimitri Vitali, “Lo storico mercato di piazza Regina Margherita sarà aperto quindi, con esclusione dei giorni 25, 26 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022, con apertura facoltativa per l’intera giornata e, comunque, non oltre le ore 20. Al termine dell’orario stabilito deve cessare qualsiasi operazione di vendita. Inoltre non vi è l’obbligo per gli operatori stessi di provvedere alla rimozione delle strutture di vendita mobili. Si raccomanda la massima attenzione alla disciplina del traffico, con particolare riferimento ai divieti di parcheggio”.