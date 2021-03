Appello bis Mondo di mezzo: condanna di 10 anni a Carminati e 12 anni e 10 mesi a Buzzi

E’ arrivata la sentenza del processo di appello bis dell’inchiesta Mondo di mezzo. La prima corte d’Appello di Roma ha condannato a 10 anni Massimo Carminati e a 12 anni e 10 mesi Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative romane. Il processo d’appello è stato nuovamente celebrato dopo che la Cassazione ha fatto cadere l’accusa di associazione mafiosa e richiesto il calcolo delle pene. Venti gli imputati e di questi 13 hanno ottenuto di poter concordare la pena. Tra loro l’ex consigliere regionale Luca Gramazio per una pena definitiva a 5 anni e 6 mesi, per Franco Panzironi 3 anni e 6 mesi. Per Riccardo Brugia 6 anni mentre per Fabrizio Franco Testa 5 anni e 6 mesi, Matteo Calvio 5 anni e 7 mesi, Paolo Di Ninno 3 anni 8 mesi e 10 giorni, Alessandra Garrone (moglie di Buzzi) 2 anni 9 mesi e 10 giorni, Claudio Caldarelli 4 anni e 5 mesi. Presente alla lettura della sentenza la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha dichiarato “Mafia Capitale è stato uno dei capitoli più bui della storia della nostra capitale: sono stati calpestati i diritti dei cittadini e questo è stato riconosciuto. Io credo sia fondamentale il lavoro di ricostruzione che stiamo facendo . Un lavoro che parte dalla ricostruzione delle macerie, fatto di bilanci puliti e regolari, appalti legali e trasparenza. I cittadini romani meritano questo. E io lo so, sono scomoda perché porto avanti questo percorso. Però non si può assolutamente tornare indietro”.