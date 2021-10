SANTA MARINELLA – Anche a Santa Marinella arrivano le proteste contro il Green pass. Circa 60 persone hanno manifestato domenica mattina in modo pacifico sul Lungomare, scandendo slogan e sventolando bandiere dell’Italia, controllati da un nutrito schieramento di Forze dell’Ordine.

“Il locale Coordinamento 15 Ottobre – si legge in una nota stampa – sottolinea che l’appuntamento ha avuto un significato straordinario, soprattutto per mostrare che esiste anche nella nostra città, un largo dissenso nei confronti delle decisioni del governo. A tale riguardo invitiamo tutti coloro che si riconoscono nella lotta contro il green pass e per la non obbligatorietà di questo vaccino a iscriversi sulla pagina Fb “Coordinamento 15 Ottobre Santa Marinella” perché la gente come noi non molla mai! Le iniziative proseguiranno anche questa settimana, nel solco tracciato dai portuali di Trieste e dal Coordinamento 15 Ottobre”.