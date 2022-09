Al Nuovo Gassman dibattito e degustazione con “L’odore della Rivoluzione”

CIVITAVECCHIA – Mercoledì 14 settembre alle ore 20:30 presso all’Arena Gassman, l’attesa presentazione di una trilogia Mondadori che ha appassionato tantissimi lettori: “L’odore del mistero”.

In tutte le edicole c’è “L’odore della Rivoluzione”, terzo romanzo di tale serie scritta da Andrea Franco e avente come protagonista Monsignor Attilio Verzi. I primi due romanzi sono inclusi nel volume “Il peccato e l’inganno”, disponibile in tutte le librerie (Oscar Gialli Mondadori). A presentare questo lavoro che intreccia il giallo con la storia e che ha dato vita al suddetto indimenticabile personaggio sarà l’autore stesso.

In programma anche un miniseminario su “Il mestiere dello Scrittore”.

Il tutto, previa l’usuale degustazione.

Orario botteghino: dal lunedì al venerdì, 17:00 / 20:00.

Info al 328 1224154