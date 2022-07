Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Varianti COVID trovate nelle acque reflue settimane prima di presentarsi nei test clinici. Una tecnica che rileva i ceppi di coronavirus che circolano in una comunità potrebbe diventare un sistema di allerta precoce.

Ricercatori dell’Università della California hanno scaricato una grande quantità di dati da rifiuti dei servizi igienici. Per la prima volta gli scienziati sono stati in grado di rilevare varianti specifiche del SARS-CoV-2 nelle acque reflue, settimane prima che si presentassero nei test clinici.

I dati sulle acque reflue hanno tracciato diversi virus “ondata dopo ondata”, afferma Rob Knight, microbiologo dell’Università della California, San Diego (UCSD), coautore dello studio. Knight afferma che la tecnica potrebbe eventualmente essere utilizzata per tracciare le varianti emergenti e accelerare la risposta della salute pubblica.

Gruppi di ricerca in tutto il mondo hanno utilizzato la sorveglianza delle acque reflue per tracciare il SARS-CoV-2; questi approcci in genere hanno rilevato solo la presenza e la quantità del virus. Questa tecnica è stata quindi utilizzata per stimare la quantità di trasmissione in una comunità. Tuttavia, gli sforzi per identificare quali varianti circolavano e quanto fossero prevalenti sono stati afflitti da dati di bassa qualità.

Per ovviare a questo, il team della California ha sviluppato un metodo che utilizza nanobead per aumentare la quantità di RNA virale che può essere sequenziato da un campione di acque reflue. Le tecniche precedenti consentivano agli scienziati di sequenziare non più del 40% dell’RNA virale in un campione, mentre il metodo delle nanosfere ha consentito ai ricercatori di sequenziare quasi il 95%.

Il team della California ha anche sviluppato uno strumento, chiamato Freyja, per identificare le varianti presenti in ciascun campione e la loro relativa abbondanza.

Per testare i loro metodi, gli scienziati hanno trascorso quasi un anno a raccogliere campioni da un impianto di trattamento delle acque reflue a San Diego, il quale tratta le acque reflue di circa 2,3 milioni di persone. La raccolta dei dati è iniziata nel febbraio 2021. Inoltre, hanno anche raccolto le acque reflue dai fori di manutenzione e dai tubi delle fognature in oltre 130 siti nel campus dell’UCSD in 10 mesi.

I ricercatori hanno rilevato le varianti Alpha e Delta del coronavirus nelle acque reflue fino a due settimane prima che i ceppi venissero raccolti tamponando e testando le persone nelle cliniche. Gli studiosi hanno anche rilevato Omicron circa dieci giorni prima che la prima persona risultasse positiva a San Diego e hanno tracciato l’aumento della variante BA.1 di Omicron nella popolazione.

Nel campus dell’UCSD, i ricercatori hanno costantemente rilevato Alpha, Delta e una variante meno nota, Epsilon, la quale è stata trovata principalmente negli Stati Uniti. Ciò è stato sorprendente perché ci sono state settimane durante le quali quelle varianti erano quasi scomparse dalla sorveglianza clinica, afferma il coautore Joshua Levy, un matematico applicato allo Scripps Research Institute di La Jolla, in California.

Ma non è ancora chiaro se la tecnica funzionerà per tracciare le varianti Omicron BA.4 e BA.5 a rapida diffusione, le quali sono state difficili da distinguere l’una dall’altra, afferma Ana Maria de Roda Husman, ricercatrice di malattie infettive presso l’Istituto nazionale olandese per la salute pubblica e l’ambiente a Bilthoven.

Knight afferma che il team è riuscito a ridurre il tempo necessario per sequenziare i campioni, da settimane a giorni, il che è un “punto di svolta”.

Karthikeyan, S., Levy, J.I., De Hoff, P. et al. Wastewater sequencing reveals early cryptic SARS-CoV-2 variant transmission. Nature (7 July 2022).

https://doi.org/10.1038/s41586-022-05049-6 (2022).